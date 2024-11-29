Предприятия из Химок поделились опытом участия в госпрограммах

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан побывал на предприятиях в Химках. Он познакомился с их историей, особенностями работы и технологиями производства. Во время встречи с руководителями и сотрудниками также обсудили меры поддержки бизнеса, которые помогут предпринимателям развиваться и выходить на новые уровни.

«Мы видим, что предприятия не только живут и выживают, но и активно развиваются, занимают открывающиеся ниши. Задача администрации Химок и нас как правительства Московской области, оказывать всяческую поддержку в этом», — отметил заместитель министра.

Первым объектом маршрута стало предприятие ХСР, занимающееся изготовлением мебели на заказ. Фабрика работает с 1997 года и обеспечивает 80 рабочих мест. Благодаря муниципальной поддержке предприятие смогло преодолеть сложные периоды. Генеральный директор компании Андрей Хохлов отметил, что в пандемию фабрика получила помощь в размере шести миллионов рублей. Он подчеркнул, что администрация Химок оперативно предоставила информацию, необходимую для оформления документов.

ХСР планирует расширяться, и одним из возможных решений видит государственное субсидирование. Это поможет предприятию создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые поступления в будущем.

Фабрика «Торговый дом шоколада» также нуждается в расширении. Сегодня на предприятии трудятся 40 человек, а продукция экспортируется в девять стран. Выходу на сетевые продажи способствовала поддержка управления по развитию территории и инвестициям Химок.

«Мы активно пользуемся мерами поддержки. В первую очередь хочу отметить субсидии на оборудование. Несколько раз мы пользовались этой мерой поддержки, нас действительно очень выручала такая большая сумма. В ближайшее время планируем снова на нее подаваться», — поделилась коммерческий директор ООО «Торговый дом Шоколада» Ирина Иващенко.

Заключительным этапом визита стало посещение «РОТЕК». Это предприятие производит сотовые уплотнители для ракетных двигателей, которые поставляются не только на местные аэрокосмические заводы, но и в Москву, Санкт-Петербург и Пермь. В мире насчитывается около десяти таких производств.