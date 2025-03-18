Предприятия из Дубны приняли участие в разработке двигателя Superjet-100

Самолет Superjet-100 впервые поднялся в воздух с российскими двигателями ПД-8. Во время испытаний он разогнался до 500 километров в час и набрал высоту три тысячи метров. Разработкой двигателя занимались несколько предприятий из подмосковной ОЭЗ «Дубна», включая ОКБ «Аэрокосмические системы», завод «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Дубненский завод коммутационной техники».

ОКБ «Аэрокосмические системы» и завод «ПРОМТЕХ-Дубна» создали систему электропроводки и трубопроводов для связи двигателя с бортовыми системами. Также они разработали одну из установок для испытаний ПД-8. «Дубненский завод коммутационной техники» изготовил специальные комплектующие, включая серийные соединители СНЦ144 и СНЦ147. Кроме того, «Казанский завод синтетического каучука» выпустил огнестойкие резиновые детали, защищающие двигатель от жары и механических нагрузок.

Испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре. После посадки командир экипажа подтвердил, что полет прошел успешно. В Мининвесте региона подчеркнули, что двигатель ПД-8 — ключевой элемент программы импортозамещения в SJ-100. Его сертификацию планируют завершить осенью.