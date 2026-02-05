Предприятия из Балашихи представили продукцию на международной выставке

Предприятия городского округа Балашиха — «Фабрика Вентиляции ГалВент» и компания «Ялка» — принимают участие в четвертой Международной выставке бытового, промышленного и полупромышленного оборудования, технологий и услуг для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения «AIRVent 2026». Выставка проходит в МВЦ «Крокус Экспо» и продлится до 6 февраля.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» является крупнейшим предприятием в России по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. На выставочном стенде компании посетители могут ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции, а также увидеть передовые инженерные разработки в сфере вентиляции и современные технологические решения.

Компания «Ялка» специализируется на производстве оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения. В рамках выставки предприятие представляет вентиляционные установки, системы автоматики и другие новинки собственного производства, ориентированные на повышение энергоэффективности и надежности климатических систем.

Международная выставка «AIRVent 2026» объединила более 200 производителей и поставщиков из России, Беларуси, Китая, Турции, Индии и стран Ближнего Востока. Ведущие компании отрасли демонстрируют инновационные решения и технологии, которые формируют будущее индустрии климата и определяют ассортимент оборудования торговых компаний в новом сезоне.