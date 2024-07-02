Территорию завода водоочистного оборудования в Чехове облагородили

Фото: Телеканал «360»

Предприятия Чехова приводят в порядок территории около своих заборов. Так, сотрудники предприятия по производству водоочистного оборудования ООО «АГМА» обустроили пешеходные дорожки и высадили молодые деревья.

Вблизи производства заасфальтировали 300-метровую дорожку, поменяли люки, установили новые урны, ограждение, а также посадили около 90 туй и елей.

«В этом году городу Чехову 70 лет. Это хороший подарок и муниципалитету, и жителям. Очень большую поддержку оказала местная администрация, и полиция города нам помогала», — рассказал генеральный директор ООО «АГМА» Егор Курятников.

Благодаря такой инициативе в прошлом году в городе появился сквер площадью 150 квадратных метров и парковка на 50 мест. Их построили по инициативе предприятия «Проммаш тест», которое уже более 10 лет благоустраивает территорию бывшего Чеховского мебельного комбината. Вдоль забора там также планируют сделать пешеходную дорожку и зону отдыха.

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