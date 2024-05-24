Предприятия Балашихи приняли участие в соревнованиях по гражданской обороне

Соревнования по гражданской обороне прошли в Балашихе. Участвовали в них сотрудники нештатных формирований из пяти предприятий округа.

Соревнования провели в честь 92-й годовщины со дня образования системы гражданской обороны в стране. Участвовали 11 команд — сотрудники трех крупных предприятий округа: «Криогенмаша», Балашихинского литейно-механического завода, авиационной корпорации «Рубин» и двух медицинский учреждений — Московского областного онкологического диспансера и Московского областного перинатального центра.

Конкурсантам нужно было выполнить задания по трем темам. Лучшим командам вручили награды и кубки.

«Главные цели проведения соревнований — проверка готовности нештатных формирований гражданской обороны к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в период как мирного, так и военного времени. Это отработка навыков, повышения уровня профессионализма сотрудников промышленных предприятий и организаций. Их руководство ответственно относится к деятельности по совершенствованию гражданской обороны внутри учреждений и должное внимание уделяют подготовке своих формирований», — сказал заместитель директора Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балашихи Сергей Яковенко.

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