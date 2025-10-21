Предприятие во Фрязине победило в конкурсе «Лучший промышленный дизайн России»

Фрязинское предприятие заняло первое место во всероссийском конкурсе «Лучший промышленный дизайн России — 2025». Проект нового производственно‑административного корпуса НПП «Исток им. Шокина» признан лучшим в стране в категории «Дизайн промышленных пространств».

Новый корпус разработан с применением современных цифровых технологий — от 3D‑моделирования до создания цифрового двойника. В инфраструктуру здания интегрированы решения промышленного интернета вещей IIoT Istok, которые позволяют автоматизировать и оптимизировать управление производственными процессами и оборудованием.

Архитектурная концепция корпуса выдержана в сдержанной, функциональной манере: фасады и планировка подчеркивают инженерный профиль предприятия и гармонично вписываются в общий облик научно‑производственного комплекса.

В финале голосования за проект отдали голоса 3 116 человек, что вывело «Исток» на первое место в своей номинации.