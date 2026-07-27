Предприятие «ВИП Сервис» в Рошале отмечает 25-летний юбилей

Подразделение компании в городе Рошаль отметило 25 лет с момента основания головной компании в 2001 году. За это время предприятие превратилось в мощный производственно-логистический комплекс «ВИП Сервис».

Сейчас завод занимается выпуском биоразлагаемой посуды, бумажных стаканов, нетканых материалов, влажных салфеток, антисептиков, защитных спреев и швейных товаров. Начав с пяти тысяч квадратных метров производственных площадей, подразделение расширило их еще на две тысячи.

Ежемесячно «ВИП Сервис» производит в среднем около 60 миллионов единиц продукции. Ее закупают крупнейшие российские авиакомпании, железные дороги и ведущие сети общественного питания.

На момент открытия в рошальском филиале трудились менее 30 сотрудников, а сегодня штат увеличился до более чем 200 квалифицированных специалистов. Директор обособленного подразделения Сергей Ямашкин сообщил, что компания планирует масштабное расширение: возведение нового производственного цеха и дополнительного складского комплекса. Администрация округа обещала оказать производителю всестороннюю поддержку. Благодаря расширению завода в Рошале появится более ста новых рабочих мест.