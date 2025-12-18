Предприятие в Воскресенске стало призером областной Спартакиады трудовых коллективов

Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в Воскресенске завоевал второе место на XXXI Спартакиаде трудовых коллективов Московской области. В мероприятии приняли участие более двух тысяч работников, около 700 студентов из 60 организаций региона.

Соревнования провели по 12 дисциплинам. Коллектив «Уралхима» вошел в число призеров и занял второе место в общекомандном зачете.

«Призовое место — это результат отличной командной работы, спортивного духа и активной жизненной позиции наших сотрудников. Мы создаем на предприятии все условия не только для профессионального роста, но и для физического развития коллектива. Особенно приятно, что успешное выступление на областной спартакиаде становится для нашей команды доброй традицией. Благодарю всех участников за целеустремленность и преданность корпоративным ценностям», — сказала Яна Агеева, заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» по персоналу и социальной политике.