Предприятие в Воскресенске произвело рекордные 82 тонны удобрения за сутки

В середине сентября цех аммофоса № 1 филиала «Уралхим» в Воскресенске достиг рекордного показателя, произведя 82 тонны монокалийфосфата за сутки. Это более чем вдвое превышает стандартную производительность технологической цепочки предприятия, которая составляет 40 тонн удобрения в сутки.

Главный инженер филиала Владимир Шведиков отметил, что такого результата удалось достичь благодаря внедрению рационализаторских предложений и усовершенствованию технологии производства. Также он подчеркнул значимость работы вспомогательных служб, которые обеспечили высокий уровень эффективности оборудования.

Монокалийфосфат, водорастворимое удобрение, выпускаемое филиалом «ВМУ» уже год, пользуется высоким спросом. Оно активно используется для корневых и внекорневых подкормок овощных, злаковых и садово-огородных культур как в теплицах, так и на открытом грунте.

Этот рекордный показатель свидетельствует о высоком уровне профессионализма коллектива и инновационном подходе к производственным процессам на предприятии.

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