Предприятие в Воскресенске произвело почти 10 тысяч тонн молока за год

В одном из флагманских молочных хозяйств Подмосковья АО «Воскресенское» продолжается подготовка к новому сельскохозяйственному сезону. Предприятие, которое давно зарекомендовало себя как образец современного подхода к работе, продолжает внедрять передовые технологии и наращивать показатели.

Подготовка к посевной идет строго по графику. Техника проходит плановое техническое обслуживание.

У предприятия есть все необходимое, чтобы самостоятельно обеспечивать себя кормами: в распоряжении аграриев более четырех тысяч гектаров сельхозугодий.

Особых успехов «Воскресенское» добилось в животноводстве. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что по итогам прошлого года Воскресенск занял второе место в области по надоям на одну корову.

Предметом гордости всего хозяйства стала корова по кличке Шабера, признанная самой продуктивной в России.

Сейчас дойное стадо насчитывает 814 голов.

Общий объем произведенного молока перешагнул отметку в 9,6 тысячи тонн.

Особый упор в хозяйстве делают на качественную подготовку к полевым работам, ведь от того, насколько грамотно будет заложена кормовая база, напрямую зависит здоровье и продуктивность всего стада в будущем.