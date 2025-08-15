Предприятие в Солнечногорске расширит партнерство с российскими производителями

Предприятие «Фарбраум» в Солнечногорске посетили члены и партнеры «Ассоциации производителей стеклофибробетона». На встрече представителям российского бизнеса представили производственные мощности, а также обсудили вопросы импортозамещения и перспективы сотрудничества.

В мероприятии участвовали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, директор «Ассоциации производителей стеклофибробетона» Артем Морозов, руководитель НП «Ассоциация домостроительных технологий СИП» Сергей Цыгаменко, генеральный директор компании «Фарбраум» Тимур Битохов, председатель АНО «Содружество экономического развития» Святослав Зверев и российские производители композитных материалов. «Фарбраум» официально вошла в состав «Ассоциации производителей стеклофибробетона»».

«Мы, как производители стеклофибробетона, используем в нашей работе краски и гидрофобизирующие составы „Фарбраум“. Что очень важно — замещаем импортные аналоги, которые ушли с рынка. Мы пригласили производителей стеклофибробетона, которые уже являются членами ассоциации, чтобы они тоже могли убедиться в качестве выпускаемой продукции», — прокомментировал директор «Ассоциации производителей стеклофибробетона» Артем Морозов.

Гостям показали не только производство, но и собственную лабораторию, где проводится полный цикл разработки и тестирования продукции. Основатель «Фарбраум» Тимур Битохов рассказал о модернизации и увеличении объема изготавливаемой продукции.

Кирилл Типографщик подчеркнул, что предприятие активно взаимодействует с администрацией округа и входит в Совет директоров промышленных предприятий муниципалитета.

«Мы оказываем помощь и сопровождаем предприятия на всех этапах для получения помощи от государства. Меры поддержки у нас разнообразные: компенсация затрат на покупку оборудования, арендной платы, помощь в подборе квалифицированных кадров и другие. Они помогают компаниям развиваться и наращивать производственные мощности», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Встреча прошла в рамках программы развития промышленного туризма в Солнечногорске.