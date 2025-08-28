Предприятие в Солнечногорске вошло в реестр российских производителей

Компания «СПОРТТЕХ», работающая на территории городского округа Солнечногорск, была включено в реестр российских производителей спортивного оборудования. Завод выпускает широкий спектр продукции: от тренажеров до инвентаря для игровых зон и стадионов.

За шесть месяцев 2025 года компания изготовила свыше 15 тысяч единиц спортивного оборудования и почти 10 тысяч квадратных метров специализированных покрытий. Существенным этапом развития стало инвестирование около 30 миллионов рублей в обновление производственных мощностей, что позволило повысить продуктивность предприятия.

«Поздравляем коллектив „СПОРТТЕХ“ с очередным успешным этапом роста! Мы уверенны, что предприятие продолжит вносить вклад в развитие отечественного спорта и экономики Подмосковья!» — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ассортимент продукции компании насчитывает более 800 позиций, благодаря чему возможно комплексное оснащение школ, спортивных объектов и внедрение новых проектов в сфере физической культуры и здоровья.