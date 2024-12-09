Предприятие в Одинцове оштрафовали за незаконные артезианские скважины

Представители Минэкологии Московской области составили два протокола о нарушении природоохранного законодательства в Одинцове. Нарушителем стало ООО «Промбетон», производящее бетон в деревне Лайково.

Во время проверки выяснилось, что для производства использовалась вода из двух артезианских скважин без соответствующей лицензии. По итогам расследования компанию оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Отмечается, что это не первое нарушение в Лайково. Ранее ведомство выдало предостережение владельцу земли за незаконное складирование строительных отходов и грунта, а также за установку забора, который ограничивал доступ к реке Закзе.