Предприятие в Мытищах получило премию Russian Business Guide

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Компания «Водомер» из Мытищ победила на премии «Russian Business Guide. Люди года». Предприятию вручили диплом лауреата в номинации «Знак высокого доверия».

Церемония вручения премии «Russian Business Guide. Люди года» прошло в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Компания по производству приборов учета воды и тепловой энергии из Мытищ стала лауреатом.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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«Качество продукции — ключевой приоритет нашего бизнеса. Этому направлению деятельности мы уделяем огромное внимание, постоянно совершенствуем технологический процесс с тем, чтобы наши счетчики воды соответствовали высоким стандартам качества», — сказал муниципальный депутат Мытищи Юрий Казанов.

Премию вручают российским бизнесменам, которые развивают инновации, ориентированы на экспорт и социальный бизнес. Награждают и региональных предпринимателей, вносящих вклад в развитие местного бизнеса.

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