Предприятие в Можайском округе введет в сельхозоборот 200 гектаров земель

Горячая пора продолжается для компании «Агроинтех» с апреля по ноябрь. Поля обрабатывают около 40 специалистов и 38 единиц техники.

Сельскохозяйственное предприятие занимается производством рассады рулонного газона. С момента посева до готовности должно пройти два года. За это время при постоянном уходе за растениями корневая система укрепляется, и рассада готова переезжать на постоянное место.

Сейчас сотрудники предприятия срезают газон на одном из полей с помощью специальной техники и укладывают рулонами. После уборки там высадят культуры, насыщающие почву необходимыми для восстановления плодородия веществами.

Генеральный директор ООО «Агроинтех» Максим Поддубный рассказал, что предприятие обрабатывает около 2 тысяч гектаров земли в районе деревни Семеновское. Около 800 гектаров используют под газон. Часть полей проходят мелиорацию и сидерацию. «Мы постоянно вводим в сельхозоборот новые участки. Только в прошлом году это было более 450 гектаров», — отметил Максим Поддубный. В этом году планируют ввести в оборот еще 200 гектаров.

Агропредприятие также намерено в будущем выращивать газонную траву и на семена, обеспечив таким образом производственную безопасность и перейдя на замкнутый цикл производства.