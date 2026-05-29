Предприятие в Химках расширит географию поставок дорожных знаков

В городе Химки на улице Гоголя находится предприятие, которое уже 15 лет изготавливает дорожные указатели. Его продукция обеспечивает безопасность на дорогах не только в Химках и Московской области, но и по всей России и даже за ее пределами.

Каждый год предприятие выпускает около 5 тысяч дорожных знаков. Перед тем как отправиться на трассы и магистрали, они проходят несколько этапов производства — от нанесения светоотражающей пленки до строгой проверки по ГОСТу.

Заместитель директора предприятия Валерий Максимов пояснил, что компания специализируется на технических средствах организации дорожного движения и изготавливает знаки всех типов: от стандартных информационных до сложных светодиодных табло. Размеры продукции варьируются от 50 сантиметров до четырех метров.

На предприятии полного цикла есть участки резки металла, нанесения покрытия и маркировки. Небольшой, но слаженный штат сотрудников из 20 человек позволяет выполнять заказы даже в сжатые сроки.

Представители администрации города «Малый бизнес Химки» рассказали руководству компании о возможных субсидиях от государства. По льготной программе предприятие может получить до 5 миллионов рублей.