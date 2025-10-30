Предприятие ТПФ «Конструкция» в Видном провело экскурсию для ветеранов СВО

Сотрудники ТПФ «Конструкция» в Ленинском округе провели экскурсию по предприятию для ветеранов СВО. Они ознакомились с производственными мощностями и процессами, а также узнали об открытых вакансиях.

Экскурсия прошли в рамках программы «Промышленный туризм». Гости ознакомились с производственными мощностями предприятия, в том числе цеха обработки и подразделения, специализирующегося на строительных работах.

«Отношение будет особое. Они помогали нам, поэтому и мы не останемся в стороне. Поскольку у нас ходовое направление мы сможем научить как изготавливать материал, так и устанавливать», — сказал начальник цеха Алексей Тарасов.

На заводе используют современное оборудование, которое обеспечивает высокий уровень автоматизации и качества продукции. Кроме того, там проводят программы профессиональной подготовки для сотрудников. Работникам также компенсируют расходы на проживание.

«Данная программа является весьма полезной, поскольку не всегда имеется возможность получить исчерпывающую информацию о предприятиях. Она предоставляет наглядную демонстрацию производственного процесса и вакансий. У нас есть какой-то шанс попасть в социум если мы от него отходим, то замыкаемся», — сказал бывший участник СВО Дмитрий Пабошин.

Инициативу проводить экскурсии для участников спецоперации в рамках проекта «Открытая промышленность» предложило правительство Подмосковья. Предприятия региона поддержали эту идею.