Предприятие по производству систем вентиляции откроют в Балашихе в 2027 году

Компания «Ялка» присоединилась к подмосковной программе «Земля за 1 рубль». Она создаст на территории городского округа Балашиха современное предприятие по производству систем вентиляции и кондиционирования.

По словам заместителя председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, для запуска производства компания планирует вложить порядка 209 миллионов рублей, проект создаст 50 новых рабочих мест в муниципалитете.

«Предприятие запустят в 2027 году. После выхода на полную мощность компания сможет ежегодно выпускать около 3800 единиц оборудования», — пояснила она.

Строительство такого производства поможет частично заменить продукцию иностранных компаний, которые ушли с рынка.

На земельном участке площадью свыше 2,8 гектаров, который предоставили компании по программе «Земля за 1 рубль», возведут производственный цех и площадку для хранения готовой продукции общей площадью 20 тысяч квадратных метов.

Компания «Ялка» разрабатывает и производит оборудование для систем вентиляции и кондиционирования, а также противопожарные системы. Помимо этого, сотрудники предприятия оказывают сервисные услуги по обслуживанию и ремонту выпускаемой продукции.

Напомним, что на инвесткарте Московской области можно выбрать локацию для размещения предприятия, в том числе по программе «Земля за 1 рубль».

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