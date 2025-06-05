Предприятие по производству косметики в Одинцове удвоило мощность

Компания «Правильное решение» прошла путь трансформации от мыловарения до широкой линейки косметической продукции. Сотрудники производят средства для лица, тела и волос, а также продукты для эстетической ароматизации дома.

Год назад компания перенесла производство в поселок Часцы — это дало возможность увеличить мощности предприятия в два раза. Новое здание, площадь которого три тысячи квадратных метров, располагает собственной лабораторией, где разрабатывают и тестирует новую продукцию из натуральных компонентов.

Трудятся на предприятии 20 человек, почти все — жители Одинцовского округа.

Отметим, что данная компания оказывает благотворительную помощь жителям Курска: в январе этого года сотрудники передали три больших паллета продукции в рамках отправки гуманитарной помощи от Московской области.