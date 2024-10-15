Предприятие по пошиву одежды построит новый завод в Егорьевске в 2027 году

Подмосковная компания по производству одежды построит новый завод в Егорьевске. Предприятие получило участок по региональной программе «Земля за один рубль».

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в проект составит не менее 510 миллионов рублей.

«Завершить строительство и ввести производственно-складской комплекс в эксплуатацию компания планирует во втором квартале 2027 года. Для жителей региона на новом предприятии будет создано более 260 новых рабочих мест», — пояснила Зиновьева.

Запуск новой производственной площадки позволит увеличить ассортимент продукции из натуральных тканей — кашемира, шелка, шерсти, хлопка, льна, а также натуральной кожи.

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