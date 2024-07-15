Предприятие по переработке зерна построят в Ступине на земле за 1 рубль
Современное предприятие по переработке зерна появится в Ступине к 2026 году. Проект реализуют на участке, переданном инвестору по программе поддержки «Земля за 1 рубль».
Компания «Цифровые перспективы» инвестирует в строительство производственно-логистического комплекса 170 миллионов рублей. Запуск мукомольного предприятия создаст около 60 рабочих мест.
«Проектная мощность предприятия — 8,6 тысячи тонн муки в год. Плановый срок запуска завода — 2026 год», — рассказала о проекте заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Для реализации проекта инвестору в аренду на льготных условиях передали 15 гектаров земли. Площадка обеспечена всеми инженерными коммуникациями.
«Производство будет соответствовать требованиям экологической безопасности и обеспечит соблюдение природоохранного законодательства», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Помимо переработки зерна компания также запустит линию по производству сухих молочных смесей для детей под брендом «Золотое перышко».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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