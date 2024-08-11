Предприятие по пошиву спортивной одежды в Дмитрове построит новую фабрику
Предприятие по пошиву спортивной одежды выпускает более 100 тысяч изделий в месяц. Руководство построит новую фабрику на месте бывшего стадиона Дмитровского домостроительного комбината.
Предприятие «Мануфактура Малюгина» работает на рынке более 30 лет. Александр вместе с супругой Ольгой начинали в собственной квартире и шили купальники, потом стали привлекать других сотрудников на дому. Когда количество заказов значительно выросло — они расширились. Теперь в компании трудятся более 100 сотрудников, выпускают более 100 тысяч изделий в месяц. В каталоге — шорты, майки, купальники, комбинезоны для тренировок и репетиций, недавно начали выпускать балетки.
«Наступил момент, когда нам стало тесно в наших стенах, и недавно мы приобрели два гектара под строительство фабрики. Очень удобное место для нас и выгодное для будущего развития. Входим в планы по строительству новых мощностей», — рассказал основатель, генеральный директор «Мануфактуры Малюгина» Александр Малюгин.
Основатель Александр Малюгин встретился с главой Дмитровского городского округа. Илья Поночевный рассказал о ближайших планах по развитию муниципалитета: о строительстве транспортных развязок в городе и благоустройстве общественных пространств, а Александр — про расширение. «Мануфактура Малюгина» построит производственный комплекс площадью шесть тысяч квадратных метров на месте бывшего стадиона «Дмитровского домостроительного комбината». Он много лет не функционирует. Первый корпус планируют открыть в следующем году в июне.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».