Предприятие по изготовлению оборудования расширило производство в Коломне

Новый масштабный инвестиционный проект будет реализован в городском округе Коломна. Промышленное предприятие «АДЛ» расширяет производство, для чего предприятию выделят земельный участок площадью 90 тысяч квадратных метров в поселке Радужный под строительство комплекса по изготовлению инженерного оборудования.

По проекту, в новом корпусе на современном оборудовании планируется производить конденсатоотводчики, прерыватели вакуума, сепараторы пара, смотровые стекла, задвижки, шкафы управления и блочные индивидуальные тепловые пункты — всего более 14 тысяч штук товаров в год. Данная продукция востребована в сфере строительства новых и модернизации существующих сетей ЖКХ и котельного оборудования на всей территории России, включая новые регионы. Важно, что на «АДЛ» организуют производство полного цикла — от заготовительного процесса обработки до тестирования и упаковки готовой продукции. На производстве будет создано не менее 40 новых рабочих мест.

Также в рамках проекта построят сопутствующие объекты — склады, ангар для спецтехники, котельную. Предусмотрено и благоустройство прилегающей территории. Планируемый срок ввода в эксплуатацию нового корпуса — декабрь 2028 года.