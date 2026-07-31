Предприятие «Латунинг» превратило малый цех в лидера отрасли

В городском округе Химки на предприятии «Латунинг» происходит настоящее превращение металла в искусство. Огромные листы нержавеющей стали всего за полтора часа приобретают благородный латунный оттенок.

Процесс начинается с помещения катушки в вакуумную камеру, где титан переводится в паровое состояние. После добавления озона металл меняет цвет, и так рождается продукция, которая затем поставляется на главные стройки страны.

Генеральный директор Сергей Лапин провел экскурсию по предприятию, показав цех нанесения нитрида титана с крупнейшей в России камерой такого типа. Также была запущена новая линия по финишному покрытию нержавейки. Осмотрены участки лазерной резки, гибки металла, покраски, сборки и упаковки.

Предприятие «Латунинг» гордится своим вкладом в реставрацию куполов Храма Христа Спасителя. Все золотое покрытие в главном соборе страны произведено в химкинских цехах.

Офисы, цеха и склады занимают более 4 тысяч квадратных метров, а штат насчитывает более 100 человек. Ежегодные налоговые отчисления достигают 100 миллионов рублей. Началось все 12 лет назад с простого токарного станка, а теперь на предприятии работают станки за 17 миллионов рублей, которыми управляют профессиональные операторы.