Предприятие «Криогенмаш» в Балашихе отметило 75-летие

Руководство и гости городского округа Балашиха собрались, чтобы отпраздновать 75-й юбилей одного из ведущих предприятий региона — акционерного общества криогенного машиностроения «Криогенмаш».

На торжественном мероприятии заместитель главы Балашихи Ирина Шведова, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, президент Балашихинской Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков и генеральный директор «Криогенмаша» Евгений Матвеев вручили награды лучшим работникам предприятия. Им вручили благодарственные письма, почетные грамоты и дипломы от различных государственных и общественных организаций.

«„Криогенмаш“ — это история Балашихи. Предприятие внесло значительный вклад в развитие промышленности округа. Сегодня это современное и высокотехнологическое предприятие», — отметила Ирина Шведова.

Особо отличившемуся сотруднику — главному конструктору АО «Криогенмаш» Денису Шипову — было присвоено звание «Почетный машиностроитель» Министерства промышленности и торговли РФ. Руководитель «Криогенмаша» Евгений Матвеев также поблагодарил и наградил лучших работников компании, пожелав им счастья и благополучия.

Балашихинское предприятие «Криогенмаш» является крупнейшим производителем технологий и оборудования для разделения воздуха, снабжения техническими газами и разработки решений в области СПГ в России. Оборудование компании обеспечивает около 80% годового объема производства технических газов в стране. Кроме того, «Криогенмаш» обладает собственными уникальными технологиями для заправки криогенными продуктами, которые успешно применяются на космодромах.

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