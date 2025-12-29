Предприятие «Книгоэкспорт» в Можайске отметило 50-летие

На праздничном мероприятии, посвященном юбилею, собрались сотрудники, ветераны, партнеры предприятия и почетные гости. От имени главы Можайского округа и от себя лично собравшихся поздравил со знаменательной датой первый заместитель Дениса Мордвинцева Алексей Сперанский.

Депутат окружного совета Василий Овчинников, который в течение 22 лет возглавлял «Книгоэкспорт», познакомил гостей с историей предприятия. Коллектив поздравили экс-руководители Можайского района в разные годы Геннадий Еременко и Владимир Насонов, глава Совета ветеранов Нина Истратова, многочисленные партнеры и коллеги по бизнесу. Сотрудники «Книгоэкспорта» также получили поздравления от международной ассоциации «Породненные города», президентом которой является губернатор Московской области Андрей Воробьев, от Российской государственной библиотеки, правления Ассоциации малых и средних городов России, Российской геральдической палаты и многих других.

Лучшим работникам предприятия вручили почетные грамоты, благодарственные письма от администрации округа, совета депутатов, президента группы компаний «Гранд» и ассоциации «Росчайкофе».

Производственные мощности «Книгоэкспорта», которым руководит Валерия Дмитриева, объединяют бизнес самого разного профиля. Партнеры предприятия печатают упаковку, обрабатывают лен, пекут хлеб, создают наклейки и плакаты, шьют одежду и уникальные анатомические подушки, производят мебель и мягкие игрушки. Здесь же работает и известный в России бренд «Буди Баса».

«„Книгоэкспорт“ — современное, социально ответственное предприятие. Оно обеспечивает сотни можайцев стабильной работой, активно помогает предпринимателям, занимается благотворительностью и поддерживает наших защитников», — подчеркнул Алексей Сперанский.