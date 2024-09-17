Предприниматель из Солнечногорска получил субсидию на покупку оборудования
Предприятие «Кьюб Арт Рус», находящееся на территории Солнечногорска, воспользовалось государственной поддержкой по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это позволило компании возместить часть затрат на приобретение оборудования.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик провел встречу с руководством компании. Он подчеркнул, что благодаря приобретению двух металлообрабатывающих станков предприятие значительно увеличило свои производственные мощности.
Для дальнейшего роста компании требуется выделение дополнительного земельного участка и подключение к газораспределительным сетям.
«Совместно с руководством предприятия обсудили все интересующие вопросы. Будем помогать в расширении, подключении к газу, подборе персонала», — отметил Кирилл Типографщик.
Компания «Кьюб Арт Рус», основанная в 2016 году и зарегистрированная в Солнечногорске, занимается производством металлоконструкций и блок-контейнеров по технологии «транспак». Эти изделия служат альтернативой капитальным строениям, позволяя в кратчайшие сроки возводить мобильные здания для различных нужд.
Продукция компании использовалась на таких значимых мероприятиях, как Чемпионат мира по футболу 2018 года, авиакосмический салон в Жуковском, зимняя Универсиада в Казани 2019 года, этап Формулы-1 в Сочи в 2020 году и многих других.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».