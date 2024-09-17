Предприниматель из Солнечногорска получил субсидию на покупку оборудования

Предприятие «Кьюб Арт Рус», находящееся на территории Солнечногорска, воспользовалось государственной поддержкой по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева . Это позволило компании возместить часть затрат на приобретение оборудования.

«Совместно с руководством предприятия обсудили все интересующие вопросы. Будем помогать в расширении, подключении к газу, подборе персонала», — отметил Кирилл Типографщик.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик провел встречу с руководством компании. Он подчеркнул, что благодаря приобретению двух металлообрабатывающих станков предприятие значительно увеличило свои производственные мощности.

Компания «Кьюб Арт Рус», основанная в 2016 году и зарегистрированная в Солнечногорске, занимается производством металлоконструкций и блок-контейнеров по технологии «транспак». Эти изделия служат альтернативой капитальным строениям, позволяя в кратчайшие сроки возводить мобильные здания для различных нужд.

Продукция компании использовалась на таких значимых мероприятиях, как Чемпионат мира по футболу 2018 года, авиакосмический салон в Жуковском, зимняя Универсиада в Казани 2019 года, этап Формулы-1 в Сочи в 2020 году и многих других.

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