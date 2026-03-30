Предприятие из Воскресенска стало участником крупного федерального проекта

Компания, выпускающая экологичные наполнители для животных, вошла в проект Торгово-промышленной палаты «Семейные компании России». Мероприятие объединило предпринимателей, экспертов и руководителей из разных регионов.

Интересы семейного предприятия на встрече представляла директор по развитию Екатерина Жвакина. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова отметила, что участие в проекте помогает компаниям увидеть новые горизонты и формировать долгосрочные стратегии развития.

Для местного бренда участие в событии такого уровня — знаковый шаг. Это возможность заявить о себе как о сильном локальном производителе, чья деятельность основана на сохранении семейных ценностей и ответственном подходе к делу.

В планах компании — дальнейшее участие в проекте, включая деловые встречи, переговоры и реализацию совместных проектов.