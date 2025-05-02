Предприятие из Воскресенска стало призером областного конкурса коллективных договоров

Во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске прошло торжественное награждение представителей филиала «ВМУ» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“». Предприятие заняло призовое место в областном конкурсе коллективных договоров.

Победителей и призеров определила Московская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, состоящая из представителей регионального правительства, профсоюзов и работодателей. Торжественное награждение состоялось на праздновании Областного дня труда во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске.

Всего в конкурсе участвовали 33 предприятия из разных отраслей: образование, энергетика, торговля, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность и наука, здравоохранение и культура.

Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» получил высокую оценку коллективного договора по нескольким критериям: экономическая деятельность, развитие кадрового потенциала, забота о здоровье сотрудников. Предприятие показало экономическую стабильность и рост, жюри также отметило высокий процент новых сотрудников при отсутствии сокращений штата, помимо этого, работникам компенсируют санаторно-курортное лечение, есть программы добровольного медицинского страхования.

«Третье место в областном конкурсе коллективных договоров — это заслуженная награда и признание нашего постоянного стремления к улучшению условий труда и заботе о благополучии каждого сотрудника», — подчеркнула заместитель директора филиала «Воскресенские минеральные удобрения» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.