Предприятие из Воскресенска поздравило учеников школы-интерната с 1 сентября

Директор филиала «ВМУ» компании «Уралхим» Владимир Шведиков поздравил с началом учебного года учащихся Хорловской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Первоклассникам подарили рюкзаки и канцелярские наборы.

Торжественная линейка в подшефной образовательной организации прошла 1 сентября. В честь Дня знаний первоклассникам вручили рюкзаки и канцелярские принадлежности, закупленные в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Для детей также организовали анимационную программу с участием артистов московского цирка, приехавших по приглашению предприятия.

«День знаний — особый праздник, и важно, чтобы он стал по-настоящему праздничным для детей, в первую очередь, для тех, кому нужна дополнительная поддержка. Мы искренне рады помогать в создании комфортных и уютных условий для учебы и развития. Спасибо педагогам за непростой и нужный труд, а ребятам — за их упорство и любознательность», — отметил Владимир Шведиков.