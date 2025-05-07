Предприятие из Воскресенска начало поставки «зеленой» энергии на оптовый рынок

Завод по энергетической утилизации отходов компании «РТ-Инвест» в Воскресенске подтвердил статус экологически безопасного объекта и начал полномасштабные поставки электроэнергии на оптовый рынок. Предприятие, входящее в госкорпорацию «Ростех», успешно прошло все необходимые процедуры аттестации и вошло в реестр квалифицированных генерирующих объектов.

С момента запуска в декабре 2024 года завод переработал около 150 тысяч тонн коммунальных отходов, которые ранее направляли на полигоны, и выработал значительный объем электроэнергии. Ежедневно здесь утилизируют примерно две тысячи тонн отходов, непригодных для вторичной переработки.

Проект реализуют при поддержке ВЭБ.РФ с привлечением ведущих международных и российских технологических партнеров, включая швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, предприятия Росатома и Уральский турбинный завод.

Завод оснащен многоступенчатой системой очистки дымовых газов и соответствует самым строгим экологическим стандартам, что подтвердили российские и международные экспертизы.

Проект стал важным шагом в создании современной системы обращения с отходами в России.

Мощности предприятия позволяют ежегодно утилизировать 700 тысяч тонн отходов, непригодных для вторичной переработки, и вырабатывать около 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

В ближайших планах «РТ-Инвест» — строительство еще трех заводов в Подмосковье и одного в Татарстане, что в сумме позволит производить более двух миллиардов киловатт-часов энергии в год.