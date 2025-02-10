Предприятие из Видного представило продукцию на выставке гражданской авиации

Производитель потолочных и фасадных систем «АЛБЕС», работающий на территории Ленинского городского округа, представил свою продукцию на 12-й Национальной выставке-форуме NAIS 2025. Мероприятие посвятили развитию инфраструктуры гражданской авиации в России.

Выставка прошла на базе Международного выставочного центра «Крокус Экспо»

«Кроме непосредственно транспорта, гражданская авиация нуждается в новой, современной инфраструктуре. Раньше при строительстве и реконструкции аэропортов прибегали продукцию импортных поставщиков, потому что только они были доступны. В последние 10 лет импортозамещение активно развивается, и мы поставляем для аэропортов архитектурные системы, которые не имеют аналогов на рынке и на 100% замещают импорт», — рассказала директор по связям с общественностью компании «Албес» Вера Синельщикова.

«АЛБЕС» работает в Ленинском округе с 1996 года и располагается на территории южной промышленной зоны. Это один из самых крупных работодателей и налогоплательщиков в Видном. Компания производит качественные отделочные материалы из тонколистового металла. Их используют при строительстве медицинских, спортивных, дорожно-транспортных объектов и аэропортов. С применением продукции «АЛБЕС» построили воздушные гавани в Томске, Геленджике, Саратове, Южно-Сахалинске, Симферополе, Красноярске, Сочи и других городах — всего порядка 30 объектов.

Выставку посетили более семи тысяч человек из порядка 150 компаний со всей страны, в том числе из Подмосковья. В пленарной сессии приняли участие министр транспорта России Роман Старовойт, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и другие.

В 2024 году более 111 миллионов пассажиров воспользовались услугами авиакомпаний.