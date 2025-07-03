Предприятие из Солнечногорска получило награду на международной выставке

Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод представил свои новейшие разработки в сфере бумажной и картонной упаковки на международной выставке RosUpack 2025. Два проекта предприятия были номинированы на престижную премию Part Awards в категории «Выбор организатора» и оба стали победителями, удостоившись специальных наград.

Одним из ключевых достижений «СОЭМЗ» стала инновационная упаковка для угля, которая отличается удобством использования и экологичностью — после применения не остается мусора. Эта разработка уже привлекла внимание потенциальных покупателей благодаря сочетанию практичности и заботы о природе.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик отметил, что успех завода подтверждает высокий уровень технологий и демонстрирует, как местные предприятия завоевывают признание на мировом рынке. Он подчеркнул, что победа — результат совместной работы всего коллектива и их стремления к совершенству.

Ранее, в 2024 году, «СОЭМЗ» получил «Зеленую премию» за проект по созданию упаковки из 100% макулатуры для овощей и фруктов без использования пластика, заняв второе место в номинации «Инициативы отраслевых компаний».