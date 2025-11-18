Предприятие из Озер вошло в топ-30 эффективных молочных хозяйств России

Ферма в селе Сеньково озерского предприятия «Емельяновка», которое является частью агрохолдинга «ОСП агро», вошла в тридцатку самых эффективных молочных хозяйств России. Обновленный рейтинг, подготовленный компаниями «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting, представили публике 15 ноября на «Молочном практикуме: повышение эффективности в животноводстве».

Для рейтинга учитывался годовой надой на одну фуражную корову — с учетом показателей жирности и белковой составляющей продукта.

«Ферма в селе Сеньково вновь подтвердила высокую эффективность и вошла в топ-30 молочных хозяйств, поднявшись на четыре позиции по сравнению с прошлым годом и достигнув продуктивности 11 670 килограммов молока на фуражную корову в год», — отметили в агрохолдинге «ОСП агро».

Озерский агрохолдинг попадает в престижный список не впервые. Ферма в селе Сеньково в этом году третий раз оказалась в рейтинге. Один раз была отмечена ферма в селе Сенницы-1 агрофирмы «Сосновка».

В агрохолдинге отмечают, что порог попадания в рейтинг ежегодно повышается, что свидетельствует о росте конкуренции и эффективности отрасли. При этом вхождение в топ-30 — это знак признания заслуг компании и ее сотрудников, а также стимул для дальнейшего развития. Отметим, что агрохолдинг «ОСП агро» стал единственным представителем Московской области в рейтинге.