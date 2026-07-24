Предприятие из Лыткарино создает декорации для популярных шоу

ООО «Цех» в городском округе Лыткарино изготавливает декорации для телевидения, театров и столичных фестивалей. В этом году компания сотрудничает примерно с 30 проектами.

Среди крупных проектов предприятия — телевизионные шоу «Суперниндзя» на СТС, «Титаны» на ТНТ, «Выживалити» на телеканале «Пятница». Также компания участвовала в организации городских фестивалей «Китайский Новый год», «Пасхальный дар» и «Путешествие в Рождество».

Предприятие выполняет заказы разного масштаба: от небольших декораций до крупных фестивальных конструкций. Сейчас компания создает декоративные фигуры для проекта «Лето в Москве». В работе используются только российские материалы.

Как отмечает генеральный директор компании Антон Логунов, наиболее сложными в работе становятся крупные декорации для спортивных шоу из-за их размеров.

История «Цеха» началась в 2020 году. За шесть лет предприятие расширило свое присутствие в регионах России и экспортировало декорации в Казахстан, Бахрейн и Беларусь.

В ближайших планах компании — усиление команды за счет набора дополнительных сотрудников и открытие филиала в Казани.