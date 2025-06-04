Предприятие из Истры присоединилось к проекту «Производительность труда»

Истринская компания «СиаСтар» стала участником «Производительности труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве инвестиций Подмосковья.

Предприятие «СиаСтар» занимается распространением икры для блюд японской кухни — тобико и масаго под брендами East Wood и SeaStar. Производитель захотел оптимизировать производство. Поддержку в этом ему окажут эксперты Регионального центра компетенций МО.

В ведомстве отметили, что их содействие поможет внедрить методы бережливого производства. Это сократит длительность процессов и повысит производительность на 20%, а также снизит объем незавершенной продукции до 10%.

Присоединиться к проекту можно на ИТ-платформе. Больше информации о поддержке бизнеса доступно на инвестиционном портале Подмосковья.