Предприятие из Химок выпустит двигатели для космической ракеты «Ангара-А5М»

Двигатель РД-191М, сконструированный в Химках, станет сердцем тяжелой ракеты «Ангара-А5М» космического ракетного комплекса «Амур». Первые тестовые запуски движка стартовали в январе, а уже в марте директор научно-производственного объединения «Энергомаш» сообщил об успешных завершающих испытаниях.

Их проводят для проверки характеристик двигателя и для оценки возможности прохождения межведомственных проб.

«Намеченную программу завершающих доводочных испытаний двигателя РД-191М выполнили в полном объеме. Это позволяет нам начать подготовку конструкторской и технологической документации к присвоению литеры „О“ и открывает возможность для поставки товарных двигателей», — отметил генеральный директор НПО «Энергомаш» Иван Краснов.

Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде, устройство отличается увеличенной тягой. Первый запуск ракеты с космодрома «Восточный» состоится в 2027 году.