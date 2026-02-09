Предприятие из Егорьевска оштрафовали за загрязнение леса

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Инспектор лесной охраны Московской области оштрафовал коммунальное предприятие из Егорьевска на 250 000 рублей за загрязнение государственного лесного фонда. Нарушение было зафиксировано 27 января 2026 года.

Причина инцидента — подтопление лесной территории площадью 0,0015 гектара из-за утечки из канализационного колодца. Произошло это из-за халатности сотрудников и слабого контроля со стороны руководства предприятия за соблюдением экологических норм.

Этот случай является серьезным напоминанием о том, что нарушение природоохранного законодательства может привести не только к экологическому ущербу, но и к значительным финансовым и репутационным потерям для организаций и граждан.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте