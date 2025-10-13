Предприятие из Богородского округа стало участником агропромышленной выставки

На агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» был представлен стенд птицеводческого предприятия из Богородского округа. Мероприятие организовал Минсельхоз России. Выставка прошла в Москве на площадке «Тимирязев Центр».

Компания расположена в селе Стромынь Богородского городского округа и является единственным производителем продукции племенного птицеводства кросса КОББ на территории Российской Федерации. Она поставляет ведущим агропромышленным предприятиям России суточных племенных цыплят родительских форм. Доля кросса КОББ на российском рынке мясных кроссов в 2024 году составила 27%. Будучи основным производителем племенных цыплят, предприятие способствует решению важной задачи по обеспечению населения страны высокопротеиновой диетической куриной продукцией. А также помогает решать вопрос продовольственной безопасности.

География поставок охватывает 22 региона России — от Центрального и Южного регионов до Дальнего Востока. Современные технологии и новейшее оборудование предприятия обеспечивают высокое качество инкубации и обработки суточных цыплят. Все процессы, связанные с производством, проходят под постоянным контролем службы качества компании.

В 2024 году предприятие отметило 20-летний юбилей своей производственной деятельности.