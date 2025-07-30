Предприятие из Балашихи стало участником строительной выставки в Эфиопии

В июле 2025 года в столице Эфиопии прошла международная выставка строительной индустрии BIG 5 Construct Ethiopia, собравшая профессионалов со всего мира. Одним из участников выставки стала компания из Балашихи — ООО «Гардифлоу», производитель энергоэффективного светодиодного оборудования для уличного и архитектурного освещения.

Поездка стала частью стратегии предприятия по развитию на международных рынках.

«Мы представили наше оборудование, и эфиопский бизнес активно заинтересовался. Мы были приятно удивлены, насколько открыто и дружелюбно нас встретили в Эфиопии. Многие местные жители и предприниматели не только свободно говорят на русском языке, но и искренне интересуются Россией», — поделилась руководитель отдела экспорта ООО «Гардифлоу» Татьяна Нестеркина.

Она также добавила, что на выставке прошли переговоры с двумя крупнейшими застройщиками Эфиопии. Участники обсудили освещение для новых жилых комплексов и коммерческих объектов.

«Если все сложится, это будут первые в стране жилые комплексы с нашей энергоэффективной LED-подсветкой. Фонд внешнеэкономической деятельности как раз помогает нам „подключить“ нужных людей — без их посредничества такие переговоры заняли бы месяцы!» — подчеркнула Татьяна Нестеркина.

Отметим, что компанию «Гардифлоу» основали в 2019 году. Она зарекомендовала себя как надежный производитель современных светильников. Примеры успешных проектов включают мост через реку Пехорку и арт-квартал Фабрика в Балашихе. Компания акцентирует внимание на энергоэффективности и инновациях, включая технологии дистанционного управления.