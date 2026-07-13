Предприятие «ГеоПак» остается одним из крупнейших производителей гофроупаковки в России

Предприятие «ГеоПак», расположенное в городском округе Пушкинский, продолжает оставаться одним из крупнейших производителей гофроупаковки в стране. За первое полугодие здесь произвели почти 50 миллионов квадратных метров упаковочного материала, в среднем от 7 до 10 миллионов каждый месяц. Из этого сырья тут же изготавливают прочные ящики.

Успех предприятия обусловлен тремя факторами: обновлением оборудования, контролем качества и заботой о сотрудниках. На предприятии давно практикуется бесплатное предоставление горячих обедов, а недавно была добавлена новая инициатива — оплата занятий спортом для сотрудников. Они могут посещать бассейн, тренажерный зал или занятия фитнесом за счет компании.

Идею о спортивных абонементах предложили в 2024 году, и она сразу же получила поддержку. В этом году такие абонементы оформили уже почти 100 человек, что составляет четверть коллектива. Всего на предприятии работает 395 человек. За полгода на спортивные программы было потрачено почти 1,5 миллиона рублей, а с начала запуска инициативы — около 5 миллионов рублей.

Заместитель генерального директора Петр Синица отмечает, что благодаря совместным занятиям спортом сотрудники стали реже брать больничные и работать с большей отдачей. Совместные занятия положительно влияют на психологический климат в коллективе, люди становятся дружнее, что, в свою очередь, отражается на производительности труда.