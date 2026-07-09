Предприятие «Фуд Тим» в Дмитрове освоило глубокую переработку рыбных отходов

На заводе «Фуд Тим», расположенном в Дмитровском округе на Внуковской улице, освоили инновационные технологии глубокой переработки рыбных отходов. Здесь производят загустители, консерванты и другие наполнители из кожи, плавников и хребтов.

Предприятие занимается переработкой российской морской форели и семги. Результаты переработки пользуются спросом на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Недавно на предприятии освоили производство продуктов из российского минтая.

На заводе делают рыбные деликатесы только из российского аквакультурного сырья. Местные специалисты производят уникальные продукты, аналогов которым нет на рынке. Среди них — линейка продуктов для здорового и диетического питания, детское питание из дикой рыбы, блюда для школьных столовых.

Учредитель компании Олеся Попова сообщила, что уже налажены экспортные поставки дмитровской рыбной продукции в Беларусь, Армению и Казахстан. Сейчас идет подготовка к отправке контейнера в Китай, а в будущем планируется сотрудничество с Вьетнамом, Индонезией и Малайзией.

Дирекция предприятия также рассматривает возможность расширения рынка сбыта в странах Ближнего Востока. В планах — наладить сотрудничество с Оманом, Саудовской Аравией, Катаром и Ираном.