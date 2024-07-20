Предприятие «Эй-Джи строймаркет» расширит производство в Воскресенске

В этом году предприятие из Воскресенска «Эй-Джи строймаркет», известное под торговой маркой «Боларс», отмечает 25-летие. Глава округа Алексей Малкин посетил завод и обсудил перспективы его развития с руководством.

На предприятии трудятся около двухсот человек, включая квалифицированных специалистов, таких как наладчики КИП, слесари и водители погрузчиков.

Генеральный директор Михаил Вековищев обсудил с главой округа возможность расширения производства за счет предоставления дополнительных участков земли. Алексей Малкин подтвердил готовность администрации поддержать завод в развитии.

Напомним, что Воскресенск активно развивает инвестиционные проекты и создает благоприятные условия для предпринимателей. Работа в этом направлении будет продолжена, подтверждая статус одного из лидеров инвестиционной деятельности в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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