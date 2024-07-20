Предприятие «Эй-Джи строймаркет» расширит производство в Воскресенске

Фото: Unsplash

В этом году предприятие из Воскресенска «Эй-Джи строймаркет», известное под торговой маркой «Боларс», отмечает 25-летие. Глава округа Алексей Малкин посетил завод и обсудил перспективы его развития с руководством.

На предприятии трудятся около двухсот человек, включая квалифицированных специалистов, таких как наладчики КИП, слесари и водители погрузчиков.

Генеральный директор Михаил Вековищев обсудил с главой округа возможность расширения производства за счет предоставления дополнительных участков земли. Алексей Малкин подтвердил готовность администрации поддержать завод в развитии.

Напомним, что Воскресенск активно развивает инвестиционные проекты и создает благоприятные условия для предпринимателей. Работа в этом направлении будет продолжена, подтверждая статус одного из лидеров инвестиционной деятельности в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Не боится холода и легко передается. Что такое листериоз и чем он опасен

Более 7000 человек примут участие в спартакиаде «Моспром-2024»

Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича

Говорящая голова. Урсулу фон дер Ляйен выбрали не для дел, а для риторики

Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте