Предприятие Балашихи снабдило оборудованием свыше 40 аэропортов | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 16:11 Предприятие Балашихи снабдило оборудованием свыше 40 аэропортов Пресс-служба администрации Балашихи

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Завод из Балашихи снабдил более 40 аэропортов страны программным обеспечением и багажными системами. За 12 лет существования организация воплотила на территории России свыше 500 проектов.

Компания «Технопул-Р» в Балашихе производит контейнерное оборудование с 2012 года. За последние три года предприятие обеспечило оборудование багажные отделения аэропортов Симферополя, Томска, Омска, Челябинская и других городов. Также на поставку систем действует контракт с «Внуково».

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Местное предприятие занимается также производством технологического и холодильного оборудования, для переработки и нестандартной заморозки овощей, ягод и грибов и других продуктов. Компания, к тому же, сумела создать самый большой в мире спиральный конвейер, которые сейчас используют на кондитерской фабрики в Воронеже.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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