Предприятие «Архбум-Упак» в Коломне провело экскурсию для ветеранов СВО

Предприятие «Архбум-Упак» в Коломне провело экскурсию для ветеранов специальной военной операции и их семей. Им рассказали о производственном процессе, вакансиях и условиях труда.

В экскурсии участвовали бойцы, их близкие, представители фонда «Защитники отечества», местных отделений комитета семей воинов Отечества и ассоциации ветеранов СВО.

Ежемесячно завод в микрорайоне Щурово выпускает около 20 миллионов биоразлагаемых упаковочных пакетов. Производственные линии работают круглосуточно.

Выпущенные в Коломне пакеты используют известные производители одежды и спортивной обуви, аптеки и рестораны.

Экскурсии проводят на заводах Подмосковья в рамках региональной программы «Промышленный туризм» по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Они дают возможность ветеранам и их близким увидеть работу производства и выбрать направление для будущей карьеры.