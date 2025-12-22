Предновогоднюю программу подготовили в парках Балашихи

Спортивная неделя в городских парках Балашихи стартует уже со вторника. Все мероприятия разработали так, чтобы отдохнуть смогла вся семья: и взрослые, и дети.

В парке на Солнечной во вторник в 13:40 у входной группы пройдет активная разминка и зимняя общефизическая подготовка.

В парке на Заречной программа стартует во вторник в 15:00 у арочной сцены с активной разминкой и ОФП; также во вторник и четверг в 20:00 состоится забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

В парке Пехорка-лес в понедельник в 11:30 приглашают на дыхательную гимнастику, во вторник, среду и четверг в 16:00 — на ОФП, а в пятницу в 10:00 снова на дыхательную гимнастику; все эти программы проходят на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке спортивная программа начнется во вторник: с 18:30 запланированы беговая тренировка, ОФП и скандинавская ходьба, в четверг с 18:00 — ОФП и беговая тренировка.

В парке «Пехорка» на площадке у коворкинга в среду в 14:00 пройдет скандинавская ходьба, в четверг в 14:00 — скандинавская ходьба, а в 15:20 — веселые старты.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 ждут на скандинавскую ходьбу, а в субботу в 9:00 пройдет дружеский старт «5 верст».