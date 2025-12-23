Предновогодние мероприятия пройдут в парках Богородского округа

23 и 25 декабря в 17:00 в павильоне Центрального парка состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам от объединения «Танцы Голд». 24 декабря там же в это время пройдут занятия по основам живописи и скульптуры.

В пятницу, 26 декабря, запланированы занятия скандинавской ходьбой: в 11:00 — в Глуховском парке и в 13:00 — в Центральном. В 16:00 в камерном зале Центрального парка пройдет встреча любительского объединения «Фотопарк».

В субботу, 27 декабря, в 9:00 начнется легкоатлетический забег в Центральном парке. С 10:00 там же можно будет заняться нейрофитнесом. В 12:00 парки «Роща» и Глуховский приглашают детей на игровые, спортивные и творческие программы.

В этот же день в парках округа пройдет общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Старт в 12:00 в Центральном парке и в 16:00 — в парках «Роща» и Глуховском. Гостей ждут театрализованные программы, горячий чай, новогодняя атрибутика, мастер-классы и выступления артистов.

В воскресенье, 28 декабря, в 12:00 детские программы пройдут в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральном и Глуховском. В 16:00 в камерном зале Центрального парка начнется большой новогодний концерт проекта «АРТ гостиная» с участием 20 артистов.