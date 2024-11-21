Предметы быта дореволюционной России представили на выставке в Химках

Лицей № 7 подготовил стенды с предметами быта из истории Химок XIX века для фестиваля школьных музеев. Ознакомиться с экспозицией пришли учащиеся гимназии № 23.

Учитель истории лицея № 7 совместно с краеведом Исааком Поляком собрали экспонаты, иллюстрирующие быт людей императорской России. Также вклад внесли школьники и их родители, предоставившие трофеи из семейных архивов.

Отметим, что школьный музей в лицее № 7 действует с 1968 года и насчитывает 1264 экспоната.

Стенды с историческими трофеями к фестивалю школьных музеев в Химках подготовили 19 образовательных учреждений. Посетить выставку каждый желающий может до 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок».

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