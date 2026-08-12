Предложения жителей Солнечногорска войдут в Народную программу

10 августа волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольгой Гончар посетили предприятие по производству питьевой воды. Они познакомились с работой производства и встретились с трудовым коллективом.

Во время встречи сотрудники предприятия рассказали о предложениях по улучшению городской среды и развитию округа. Все инициативы зафиксировали в качестве наказов для дальнейшего включения в «Народную программу 2.0».

«Для нас важно не просто встречаться с трудовыми коллективами, а слышать конкретные предложения людей и вместе искать пути их решения. Именно такие инициативы становятся основой для развития округа. Все пожелания сотрудников мы зафиксировали и будем учитывать в дальнейшей работе», — отметил Александр Зарубин.

Предприятие работает на территории муниципалитета более 30 лет. В коллективе трудятся свыше 100 человек, около половины из них — жители округа.

Руководство предприятия также рассказало о социальной деятельности и участии в благотворительных инициативах, в том числе оказании помощи в рамках гуманитарных проектов.