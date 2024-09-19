Предложения жителей по развитию округа рассмотрят в администрации Чехова

Замглавы Артем Попов провел встречу с жителями в Чехове. На ней обсудили развитие территории усадьбы Ланских-Васильчиковых, а также льготы для семей с детьми-инвалидами и помощь с организацией капремонта.

Личный прием граждан провел заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов. На встрече жители озвучили свои предложения и жалобы.

В частности обсудили темы патриотического воспитания, сохранения исторического наследия и развития территории усадьбы Ланских-Васильчиковых как объекта культурного значения.

Кроме того, участники встречи оценили возможность присвоить звание «Почетный гражданин» Чехова и развитие образования с участием коммерческих образовательных организаций.

Жители также задавали вопросы об обеспечении жильем семьи с ребенком-инвалидом, замене газовой плиты по социальному найму, состоянии жилой площади и снятии дома с программы капремонта.

По каждому обращению дали детальные разъяснения. Далее ими займутся профильные специалисты.

Отметим, что прием прошел по поручению главы Чехова Михаила Собакина.

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